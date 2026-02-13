"Spider-Noir": Stylisher Trailer mit Nicolas Cage
Prime Video hat den Starttermin für "Spider-Noir" bekannt gegeben: Die Serie mit Nicolas Cage (62) in der Hauptrolle ist ab dem 27. Mai 2026 beim Streamingdienst verfügbar. Die Live-Action-Adaption basiert auf dem Marvel-Comic "Spider-Man Noir" und spielt im düsteren New York City der 1930er-Jahre.
Im Zentrum steht Ben Reilly (Cage), ein gealterter, vom Pech verfolgter Privatdetektiv. Reilly wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt - einst war er der einzige Superheld der Stadt. Zwischen Korruption und persönlichen Niederlagen muss er sich erneut seiner Verantwortung stellen und herausfinden, ob für ihn noch ein Platz im Kampf für Gerechtigkeit existiert. Hier ist er eindrucksvolle Trailer dazu:
Serie wird in zwei Versionen verfügbar sein
Eine Besonderheit bei "Spider-Noir": Die Serie erscheint in zwei Fassungen - wahlweise in Schwarz-Weiß oder in Farbe. Zuschauerinnen und Zuschauer können damit selbst entscheiden, wie stark der Noir-Look und die düstere Atmosphäre wirken sollen.
"Spider-Noir" orientiert sich spürbar am Film noir - jener Stilrichtung aus den 1940er- und 1950er-Jahren, die durch starke Hell-Dunkel-Kontraste und mysteriöse Detektivfiguren geprägt war. "Für mich bestand diese Figur zu 70 Prozent aus Humphrey Bogart und zu 30 Prozent aus Bugs Bunny", erklärte Cage selbst im Gespräch mit "Esquire" dazu.
Serie geht mit Star-Ensemble an den Start
Zur Hauptbesetzung gehören neben Cage auch Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola und Jack Huston; zudem ist Emmy-Preisträger Brendan Gleeson dabei. In weiteren Rollen sowie Gastauftritten sind außerdem Lukas Haas, Cameron Britton, Scott MacArthur und Amanda Schull zu sehen. Insgesamt umfasst die Serie acht Folgen.