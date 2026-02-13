Prime Video hat den Starttermin für "Spider-Noir" bekannt gegeben: Die Serie mit Nicolas Cage (62) in der Hauptrolle ist ab dem 27. Mai 2026 beim Streamingdienst verfügbar. Die Live-Action-Adaption basiert auf dem Marvel-Comic "Spider-Man Noir" und spielt im düsteren New York City der 1930er-Jahre.

Im Zentrum steht Ben Reilly (Cage), ein gealterter, vom Pech verfolgter Privatdetektiv. Reilly wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt - einst war er der einzige Superheld der Stadt. Zwischen Korruption und persönlichen Niederlagen muss er sich erneut seiner Verantwortung stellen und herausfinden, ob für ihn noch ein Platz im Kampf für Gerechtigkeit existiert. Hier ist er eindrucksvolle Trailer dazu: