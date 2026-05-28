Nun wissen wir also, wie toll die Amazon-Prime-Serie "Spider-Noir" tatsächlich geworden ist: Über 8 Folgen hinweg entfaltet sich eine Krimistory im New York der 1930er Jahre, in der Nicolas Cage als Superhelden-Detektiv alle Register seines Könnens zieht und gelegentlich auch völlig ausrasten darf (was ihm natürlich sehr entgegenkommt). Dass diese Serie, die entweder ganz konventionell in Farbe oder in stylishem Schwarz-Weiß konsumiert werden kann, dem Filmgenre des Noir-Thrillers stark verpflichtet ist, sollte wohl klar sein. Doch wir wollen eine spezielle Szene hervorheben, die als direkte Anspielung auf einen legendären Film zu verstehen ist. Hättet ihr diese Querverbindung auch hergestellt?

Schüsse im Spiegelkabinett

Die bewusste Szene trägt sich zum Finale der ersten Staffel in Episode 8 zu: Ben Reilly aka. The Spider ist gerade im erbitterten Kampf mit Flint Marko/Sandman (Jack Huston) und vor allem Dirk Leydon/Megawatt (Andrew Lewis Caldwell) begriffen, als Gangsterboss Silvermane (Brendan Gleeson) merkt, dass die Lage für ihn kritisch werden könnte und daher den Rückzug antritt. Sängerin Cat Hardy (Li Jun Li), die fortgesetzt durch den Verbrecher gedemütigt und bedroht wurde, sieht die Chance zur Rache gekommen - daher schnappt sie sich einen Revolver und verfolgt Silvermane in den Keller des Nachtclubs.

Dort gibt es ein unerwartetes Setting: ein Spiegelkabinett. Cat schießt auf die zahlreichen Spiegelbilder ihres Gegners und viel Glas geht zu Bruch - zuletzt verpasst sie aber dem echten Gangster eine Kugel und der sinkt sterbend zu Boden. Immerhin ist er noch so galant, Cat wissen zu lassen, dass es ihn zumindest freut, durch ihre Hand zu sterben. Die Idee, einen Schusswechsel vor lauter Spiegeln stattfinden zu lassen, ist nicht erst aus "John Wick" bekannt, sondern zitiert eine ikonische Szene aus einem berühmten Film. Seht euch zunächst diesen Ausschnitt an: