„Spieleabend 2“ kommt: Dreh bereits gestartet
Die Freundesgruppe aus der Netflix-Komödie „Spieleabend“ ist zurück: Pia, Jan, Karo (Anna Maria Mühe), Olli (Axel Stein), Sheila (Taneshia Abt), Kurt (Max Brettschneider) und Alex (Edin Hasanovic) starten in eine neue Runde, die den ersten wilden Abend locker toppt. Für frischen Wind sorgt Neuzugang Lilja Van Der Zwaag als Jans Exfreundin. Für echten Nervenkitzel ein Trio fieser Gangster: Ben Becker, Bärbel Schwarz und Martin Reckers.
Auch bei der Fortsetzung führt wieder Marco Petry Regie, das Drehbuch stammt erneut von Claudius Pläging. Der Startschuss zu den Dreharbeiten fiel am 22. Juli 2026 in Berlin.
Worum geht es in „Spieleabend 2“
Eigentlich soll es der perfekte Antrag werden: Jan hat für seine Freundin Pia eine aufwendige Schnitzeljagd im Grünen geplant, inszeniert mit Hilfe seines besten Freundes Alex. Doch als überraschend eine Exfreundin von Jan auftaucht, gerät die Dynamik der Clique ins Wanken, alte Konflikte brechen auf und zwischen Jan und Pia werden Zweifel laut, ob ihre Beziehung wirklich so stark ist, wie beide geglaubt haben. Als die Gruppe dann auch noch in die Hände übellauniger Gangster gerät, kippt das romantische Vorhaben endgültig. Statt großer Gefühle und Happy End geht es plötzlich um die Frage, ob hier überhaupt noch irgendwer heil wieder rauskommt — geschweige denn am Ende noch „Ja“ sagt.