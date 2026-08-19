Die Freundesgruppe aus der Netflix-Komödie „Spieleabend“ ist zurück: Pia, Jan, Karo (Anna Maria Mühe), Olli (Axel Stein), Sheila (Taneshia Abt), Kurt (Max Brettschneider) und Alex (Edin Hasanovic) starten in eine neue Runde, die den ersten wilden Abend locker toppt. Für frischen Wind sorgt Neuzugang Lilja Van Der Zwaag als Jans Exfreundin. Für echten Nervenkitzel ein Trio fieser Gangster: Ben Becker, Bärbel Schwarz und Martin Reckers.

Auch bei der Fortsetzung führt wieder Marco Petry Regie, das Drehbuch stammt erneut von Claudius Pläging. Der Startschuss zu den Dreharbeiten fiel am 22. Juli 2026 in Berlin.