Wenn Fotografin Pia ( Janina Uhse ) ihren neuen Freund Jan ( Dennis Mojen ) zu einem monatlichen Spieleabend bei ihren vornehmen Freunden im Berliner Grunewald einlädt, scheint alles auf eine nette, harmlose Unterhaltung hinzudeuten, doch leider ist das Chaos vorprogrammiert. Das hängt nicht nur mit einem entflogenen weißen Kakadu zusammen oder dem sozialen Gefälle, da sich Jan als Besitzer eines Fahrradladens den reichen Villenbewohnern etwas unterlegen fühlt, sondern die Sache wird richtig unschön, als der Überraschungsgast Matthias ( Stephan Luca ) auftaucht, der sich als Pias Ex herausstellt. Dieser angeberische Zahnarzt lässt den Macho heraushängen und unternimmt alles, damit Jan möglichst dumm dasteht, weil er seine Ex-Verlobte zurückgewinnen möchte. Das Ganze gipfelt in einem Pingpong-Duell, das Jan und Matthias nackt austragen.

Showdown beim Tiger im Berliner Zoo

Die Handlung ist fast nur auf einen Schauplatz beschränkt, doch gegen Ende verlagert sich dann alles in den nächtlichen Berliner Zoo. Nachdem Matthias in dem sportlichen Wettkampf verloren hat, ist er nämlich entschlossen, in ein Tigergehege zu klettern und die andern fahren hinter ihm her, um das zu verhindern. Als sie vor dem Gehege ankommen, sehen sie Matthias Handy darin liegen und glauben, er hat seine Androhung bereits in die Tat umgesetzt. Jan klettert daher für eine Rettungsmission hinunter und kann dem erwachten Tiger in letzter Sekunde entkommen. Matthias taucht hingegen quicklebendig, aber verkatert auf - er hatte sich gegen seine Übelkeit ein Mineralwasser besorgt.

Jan entschuldigt sich nun bei Pia für sein eingeschnapptes Verhalten von vorhin, und sie versöhnen sich wieder miteinander. Auch bei dem Gastgeber-Ehepaar Oliver (Axel Stein) und Karo (Anna Maria Mühe) stellt sich der Haussegen wieder ein: Oliver hatte keine Affäre mit dem Hausmädchen Gabriela (Alfonsina Bencosme), sondern nahm bei ihr nur Tanzunterricht, um seine Frau mit einem spanischen Tanz zu überraschen. Auch Sheila (Taneshia Abt) hat durch eine telefonische Aussprache Klarheit über den Beziehungsstatus zu ihrer Freundin Zora erhalten – es ist endgültig zu Ende zwischen ihnen. Sheila scheint die Nachricht sogar mit einer Art Erleichterung aufzunehmen.