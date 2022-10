"Spoiler Alert": Jim Parsons in romantisch-trauriger Komödie

Es fällt schwer, sich Jim Parsons in irgendeiner anderen Rolle als in der von Sheldon Cooper aus "The Big Bang Theory" vorzustellen. Seine Performance in der Sitcom ist einfach ikonisch und wird immer, mehr oder weniger, an den Schauspieler gebunden sein – ähnlich wie jede/r bei Daniel Radcliffe sofort an Harry Potter oder Emma Watson an Hermine Granger denken muss.

Jim Parsons zeigt sich in seinem neuen Film "Spoiler Alert" aber von einer ganz anderen Seite. Darin schlüpft er in die Rolle eines unsicheren, homosexuellen Mannes, der überaus komisch, herzlich und verletzlich ist.

Seht euch hier den Trailer zu "Spoiler Alert" an. Aber Achtung, ironischerweise "spoilert" der Trailer einen Großteil der Handlung, sodass es sich empfiehlt, nach ungefähr der Hälfte des Videos abzuschalten, wenn man nicht zu viel über den Plot wissen möchte.