Ashton Kutcher und Reese Witherspoon drehen Liebesfilm mit Netflix

"Your Place or Mine"

Die geplante Komödie "Your Place or Mine" dreht sich um alte Freunde, die in verschiedenen Städten weit voneinander entfernt wohnen. Ihr Leben wird völlig umgekrempelt, als sie einen Wohnungstausch beschließen. Sie möchte sich in New York einen Lebenstraum erfüllen, er soll unterdessen in Los Angeles auf ihren Teenager-Sohn aufpassen. Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna ("Der Teufel trägt Prada", "27 Dresses") gibt damit ihr Spielfilm-Regiedebüt.