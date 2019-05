Spoiler-Schreier: Zickige Nerds im Haifischbecken der Popkultur

Achtung SPOILER!!!

Dieser Kampfbegriff der Popkultur-Nerds hat auf Foren und in den Social-Media-Netzwerken gerade Hochsaison. Die Spoiler-Schreier sind aus dem Winterschlaf erwacht. Überall, ganz besonders in den gering geschätzten Mainstream-Medien, sehen sie einen Tsunami der Spaßverderber anrollen. Zurzeit sind sie in erhöhter Alarmbereitschaft, weil sich popkulturelle Großereignisse anbahnen: Winter is here! Die finale Staffel des epischen Kampfes um den Eisernen Thron in "Game of Thrones" ist endlich angelaufen. Und nach elf Jahren und 22 Filmen treten auch die Marvel-Superhelden zum Showdown in "Avengers: Endgame" an.

Da kann man schon nervös werden, dass einem schon vorher wer verrät, wie's ausgeht!