Fantasy oder Sci-Fi: Was ist eigentlich der Unterschied?

Was ist der Unterschied zwischen Fantasy und Science-Fiction? Das ist ja sowas von offensichtlich, werden hier viele einwenden. Aber ist das wirklich so eindeutig? Ja, schon klar: "Herr der Ringe" und "Game of Thrones" sind Fantasy. "Blade Runner" und "Star Trek" sind Science-Fiction. Auch klar. Aber was ist dann "28 Days Later" und "The Walking Dead"? Sind Zombies Fantasy oder Sci-Fi. Oder wie schaut es mit "Mad Max" und "The Handmaid's Tail" aus: Endzeit-Fantasy oder dystopische Science-Fiction? Oder Zeitreise: Sind " Terminator" und "Doctor Who" Fantasy oder Sci-Fi? Und was, um die Verwirrung komplett zu machen, ist eigentlich "Star Wars"?

Wir starten an dieser Stelle einen Klärungsversuch in dieser Nerd-Debatte – und finden, dass diese Szene aus der (viel zu früh eingestellten) TV-Serie "Party Down" ein guter Ausgangspunkt ist: