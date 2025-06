Was hat es mit der "Squid Game"-Feier in Seoul auf sich?

Seit dem 27. Juni 2025 ist die dritte und letzte Staffel von "Squid Game" auf Netflix verfügbar. In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul fand zur Feier des Serienendes am 28. Juni eine große Parade samt Fan-Event statt. Nicht nur die Serienstars gaben sich die Ehre. Zahlreiche kostümierte Personen marschierten zudem durch die Straßen und stellten ikonische Szenen des Netflix-Mega-Erfolges nach.

Roboterpuppe, Seilspringen, Sparschwein: "Squid Game"-Requisiten bei Parade in Seoul Viel wurde den Fans und anwesenden Zuschauern geboten. So fuhr etwa die riesengroße Roboterpuppe Young-hee, bekannt aus der allerersten "Squid Game"-Folge "Rotes Licht, grünes Licht", auf einem Wagen durch die Straßen. Die Puppe war tatsächlich in der Lage, ihren Kopf zu drehen. Einige als "Squid Game"-Spieler kostümierte Menschen folgten ihr, und blieben wie in der Netflix-Serie regungslos stehen, wenn Young-hee sich umdrehte und verstummte, wie in einem offiziellen Instagram-Video von Netflix Südkorea zu sehen ist.

Weitere Attraktionen der Parade: Eine komplette Marschkapelle musizierte in den rosafarbenen Uniformen der Aufpasser aus "Squid Game". Auch das riesige, an der Decke hängende Sparschwein, in dem sich im Laufe der tödlichen Kinderspiele aus "Squid Game" das Preisgeld sammelt, fuhr auf einem Wagen nachgebildet mit. Einige neue Spiele aus Staffel drei, etwa das mörderische Seilspringen, wurden ebenfalls aufwendig und voll funktionsfähig nachgebildet.

Hauptdarsteller Lee Jung-jae: "Die Serie ist wirklich zu Ende" Die "Squid Game"-Parade endete schließlich in einem Fan-Event. Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (54) sowie die Hauptdarsteller Lee Jung-jae (Spieler 456, Gi-hun), Lee Byung-hun (Frontmann) und Wi Ha-joon (Polizist Jun-ho) standen hier auf der Bühne. Auch viele andere Darsteller aus den drei Staffeln der Netflix-Serie waren anwesend, so etwa Model und Schauspielerin Jung Ho-yeon (31), die in Staffel eins Spielerin 067 verkörperte, oder Musiker Choi Seung-hyun (37), der in den Staffeln zwei und drei Spieler 230, auch bekannt als Rapper Thanos, spielte. "Squid Game"-Hauptdarsteller Lee Jung-jae sagte laut "The Korea Herald" auf der Bühne des Fan-Events: "Jetzt fühlt es sich wirklich wie das Finale an. Als ich von ausländischen Medien interviewt wurde, sagte ich, dass es sich immer noch nicht so anfühlt, als wäre 'Squid Game' zu Ende - aber heute hier zu sein, macht mir endlich klar, dass die Serie wirklich zu Ende ist."