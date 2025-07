Diese Rekorde stellte "Squid Game"-Staffel 3 auf

Das fulminante Staffelfinale stürmte in 93 Ländern an die Spitze der Netflix-Charts – ein Novum für eine Serie in ihrer Startwoche. Der beeindruckende weltweite Erfolg spiegelt sich auch in den Abrufzahlen wider: Allein zwischen dem 27. und 29. Juni verzeichnete der Titel weltweit 60,1 Millionen Views. Damit stellte er einen neuen Rekord für die meisten Abrufe in den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung auf. Die letzte Staffel von "Squid Game" steht aktuell auf Platz 3 der Liste der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien aller Zeiten, nur noch überboten von Staffel 2 und Staffel 1 der globalen Hitserie.