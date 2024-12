Fans warten sehnsüchtig auf die Fortsetzung der umjubelten südkoreanischen Netflix-Serie "Squid Game". Am 26. Dezember ist es nun so weit: Staffel 2 startet endlich bei dem Streamingdienst. Und schon 2025 soll Staffel 3 kommen - diese wird aber auch die letzte sein, wie Regisseur und Ideengeber Hwang Donk-hyuk (53) bekannt gegeben hat. Jetzt erklärte er die Gründe dafür.

Eigentlich keine Pläne für weitere Staffeln

"Ehrlich gesagt, als ich an der ersten Staffel arbeitete, hatte ich keine Pläne oder Gedanken daran, dass es jemals weitere Staffeln geben könnte", sagte er "Entertainment Weekly". Zum einen sei es in Korea nicht sehr üblich, dass Serien mehrere Staffeln haben. "Und auch weil Staffel eins so unglaublich anspruchsvoll war, glaube ich nicht, dass ich das Vertrauen hatte, noch einmal an weiteren Staffeln zu arbeiten, bei denen ich die ganze Zeit über Autor, Regisseur und Schöpfer sein würde."

Im November hatte Hwang Dong-hyuk im Gespräch mit der BBC berichtet, wie negativ sich die Dreharbeiten auf seine Gesundheit ausgewirkt hätten. Unter anderem habe er durch den Stress mehrere Zähne verloren. Doch noch eine zweite Staffel zu erstellen, habe vor allem einen Grund: "Geld", sagte er in dem Interview ohne zu zögern. Außerdem sei die Geschichte noch nicht auserzählt.