Lange dauert es nicht mehr, bis die umjubelte Netflix-Serie "Squid Game" auf die Bildschirme zurückkehrt. Vor dem Start von Staffel 2 am 26. Dezember hat der Emmy-prämierte Serienmacher Hwang Dong-hyuk (53) jetzt neue Details zur Fortsetzung enthüllt. Unter anderem verriet er gegenüber "Deadline" , mit welchen Gegnern sich Hauptfigur Gi-hun (Lee Jung-jae, 51) in den tödlichen Kinderspielen messen muss.

"Squid Game" Staffel zwei: Krypto-Influencer und Zocker spielen mit

Der Protagonist, der in der Premiere der Netflix-Serie als Einziger die mörderischen Spiele überleben konnte, kriegt es demnach bei seiner zweiten Teilnahme mit einem ehemaligen Krypto-Influencer zu tun. Myung-gi (Yim Si-Wan, 36) hat für sich selbst und seine Follower Unsummen an Geld verloren. Mit Jun-hee (Jo Yu-Ri, 23) nimmt zudem eine Frau am Spiel teil, die aufgrund von Myung-gis Tipps ihr Investment eingebüßt hat.

Außerdem mit dabei ist der spielsüchtige, hoch verschuldete Yong-sik (Yang Dong-Geun, 45), der herausfindet, dass seine Mutter Geum-ja (Kang Ae-Sim, 61) ebenfalls am Spiel teilnimmt. Die Figur Jung-bae (Lee Seo-Hwan, 51) war indes schon kurz in Staffel 1 zu sehen. Sie wettete hier mit Gi-hun auf einer Pferderennbahn.

Daneben sprach "Squid Game"-Macher Hwang darüber, dass er sich neue Spiele für Staffel zwei ausgedacht habe. Ein kurzer Eindruck von einem solchen war vor wenigen Tagen bereits in einem neuen Trailer zur Netflix-Serie zu sehen. Ins Detail geht der Kreative hier zwar nicht weiter, betont aber, dass er "wirklich einfache" Spiele bevorzugt ausgewählt habe.