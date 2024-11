Am 26. Dezember dieses Jahres geht die erfolgreichste Serie der bisherigen Netflix-Geschichte weiter. Nach langer Wartezeit erscheint an diesem Datum die zweite Staffel von "Squid Game". Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (53) und Hauptdarsteller Lee Jung-jae (51) haben gegenüber dem "Hollywood Reporter" nun Details zu den neuen Episoden verraten. So sagte der Emmy-prämierte Hauptdarsteller, dass sich für ihn die Rückkehr ans Set angefühlt habe, "als würde ich in die Hölle zurückgezogen werden".