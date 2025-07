Hype um das Finale

Zum Vergleich: Auf Platz zwei der nicht-englischen Produktionen befindet sich die neue spanische Serie "Olympo", die es im selben Zeitraum auf nur 6,9 Millionen Zugriffe (etwa 44 Millionen Stunden) gebracht hat. Und auch englischsprachige Serien wie "The Waterfront" und "Ginny & Georgia" kamen an die "Squid Game"-Zahlen nicht annähernd heran. Der Hype um das Finale hat zudem offenbar dazu geführt, dass einige Personen die Serie in ihrer Gänze wieder- oder nachholten. Denn auf Platz sechs und Platz drei befinden sich in der nicht-englischen Topliste für die vergangene Woche die erste und die zweite Staffel.

Damit ist die finale Staffel von "Squid Game" schon jetzt auf Rang neun der am meisten gesehenen, nicht-englischen Produktionen zu finden. Angeführt wird die ewige Bestenliste, wie könnte es anders sein, derzeit von den beiden vorangegangenen Staffeln der Serie. Der Start von Season drei ist sogar noch beeindruckender, wenn man sich vor Augen führt, dass sie im Gegensatz zu den beiden Vorgängern aus lediglich sechs Folgen besteht. Staffel zwei hatte noch sieben, Staffel eins sogar neun Episoden vorzuweisen.