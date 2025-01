Kommt die dritte Staffel schon im Juni?

Auf die finale Staffel müssen Fans offenbar nicht mehr allzu lange warten. Die Staffel ist für 2025 angekündigt. Konkreter soll laut der Website "What's on Netflix" der YouTube-Kanal von Netflix Korea geworden sein. Der soll in der Beschreibung zu dem Teaser schon das genaue Startdatum verraten haben. Demnach werde die dritte Staffel von "Squid Game" am 27. Juni anlaufen. Doch der Beitrag wurde inzwischen bearbeitet und offenbart nun kein Datum mehr. Sollte der Staffelstart aber wirklich für Juni 2025 geplant sein, so wäre das noch früher als Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (53) vermutet hatte. Im Interview mit "Variety" hatte er im Dezember eine vage Prognose abgegeben: "Was ich sagen kann, ist, dass wir nach dem Start von Staffel zwei wohl bald den Starttermin für Staffel drei bekannt geben werden. Ich rechne damit, dass sie im Sommer oder Herbst nächsten Jahres anlaufen wird."