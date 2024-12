Im letzten Moment aus Staffel eins entschied sich Gi-hun, nicht in die USA zu gehen. Er kehrt stattdessen in die südkoreanische Hauptstadt Seoul zurück, um mit seinem Preisgeld ausgestattet den Hintermännern des Squid Game endlich das Handwerk zu legen. Als Erstes sucht er daher nach dem Rekrutierer (Gong Yoo, 45), der ihm damals den Einstieg in das Squid Game ermöglicht hatte. Doch schon dieser erste Schritt erweist sich als brandgefährlich ...

Es gibt wieder Tote

Nachdem Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (53) die Netflix-Abonnentinnen und Abonnenten mit diesem ruhigen Anfang in trügerische Sicherheit gewogen hat, taucht der Rekrutierer erstmals wieder auf. In einem Laden erwirbt er eine große Menge Brot und stellt eine Reihe von Obdachlosen in einem Park vor eine für die Serie "Squid Game" so typische Entscheidung: Wollen sie das Brot und damit etwas zu essen - oder doch ein Rubbellos, das ihnen zwar keinen Gewinn garantiert, aber dennoch die Chance auf großen Reichtum bietet?

An dieser Stelle stellt sich das alte, bekannte und beunruhigende "Squid Game"-Gefühl sofort wieder ein. Noch düsterer wird es, als Gi-hun später auf den Rekrutierer trifft und die beiden ein tödliches Spiel Russisches Roulette beginnen.