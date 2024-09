Star Trek Day: Pop-Up Kampagne "Take the chair, make an impact"

Die "Take the Chair"-Kampagne am Star Trek Day, den 8. September, lädt die Fans dazu ein, sich selbst in den legendären Kapitänssessel der U.S.S. Enterprise zu versetzen und sich zu fragen: "Was würde ich tun, wenn ich den Kurs in die Zukunft bestimmen würde?" Außerdem wird es die Möglichkeit geben, dass für die Fans weltweit das Erlebnis digital auf StarTrek.com abrufbar ist. 25% der US-Verkäufe im September von ausgewählten Artikeln aus dem offiziellen STAR TREK-Shop werden zudem an die drei gemeinnützigen Organisationen Code.org, DoSomething.org und Outright International gespendet.