"Star Trek 4": 2023 kommt Fortsetzung der J.J.Abrams-Reihe

Alter Cast noch nicht ganz fix

Trekkies dürfen sich also freuen, aber bitte noch mit eleganter Vorsicht, um das eigene zerbrechliche Fan-Herz zu schützen: Die Stars Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana und John Cho sollen zwar alle in ihre legendären Rollen zurückkehren, in trockenen Tüchern ist das allerdings noch nicht. Nach aktuellem Stand der Dinge befinden sich die SchauspielerInnen noch in Verhandlungen. Doch die Chancen dürften gut stehen, gehören die Weltall-Abenteuer doch zu den bekanntesten Filmen von Pine und Konsorten.

Worum es in "Star Trek 4" geht, ist noch nicht bekannt – und das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern, denn Abrams ist bekannt dafür, dass Geheimhaltung bei seinen Projekten an oberster Stelle steht. In "Variety" jedoch wird Abrams mit einigen enthüllenden Worten zitiert, die durchaus neugierig machen:

So werde der Film "einige neue Charaktere enthalten, von denen ich denke, dass sie wirklich Spaß machen werden und aufregend sind und dabei helfen, mit 'Star Trek' in Bereiche vorzubringen, die man noch nie zuvor gesehen hat."

Wir dürfen also gespannt bleiben, in welche neuen unendlichen Weiten die "Star Trek"-Crew 2023 aufbrechen wird.