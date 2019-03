Star Trek Discovery: Auf Mystery-Kurs ins Trekkie-Universum

An Bord des "Sektion 31"-Raumschiffes vertraut Burnham auf das Wohlwollen von Leland. Tatsächlich scheint es so, als ob Leland (so wie schon einmal bei einem Auftritt mit Captain Pike angedeutet) ein durchaus ehrenhafter, zumindest nicht durch und durch skrupelloser Charakter ist. Kurz kommt wieder der Gedanke auf, dass es vielleicht erst der Einfluss von Spiegel- Georgiou war, der die Sektion 31 korrumpiert hat. Doch das scheint ein Irrtum zu sein. Georgiou warnt Burnham vor Leland. Sein Erinnerungsextraktor werde den Verstand von Spock zerstören. Sie ermöglicht Burnham und Spock die Flucht.

Wozu dann aber das Intermezzo bei der Sektion 31? Anscheinend nur, um eine weitere Fährte zu legen: Leland soll laut Georgiou für den Tod von Burnhams Eltern verantwortlich sein. Offiziell starben Burnhams leibliche Eltern bei einem Angriff der Klingonen auf Vulcan. Georgiou lässt Burnham freilich an dieser Information nicht teilhaben, sondern nützt sie lediglich, um die Kontrolle über Sektion 31 zu übernehmen.

Nachdem Burnham mit Spock geflohen ist, entschlüsselt sie endlich die Zahlenkombination, die ihr Bruder ständig wiederholt. Es sind die Koordinaten des Planeten Talos IV.

Trekkies ist dieser Planet natürlich ein Begriff: Die Talosianer besitzen außerordentliche telephatische Fähigkeiten. In der Originalserie verliebt sich Captain Pike unter ihrem Einfluss in die mit ihnen dort lebende Menschenfrau Vina (in der ursprünglichen, aber später ausgestrahlten Pilotfolge "Der Käfig" von "Star Trek: TOS"/ "Raumschiff Enterprise"). Diese Episode der Originalserie müsste eigentlich in "Star Trek: Discovery" bereits passiert sein. Captain Pike sollte Talos IV daher schon kennen und wissen, welche Gefahr von den Talosianern ausgeht. Der Planet wurde nach dieser Episode von der Sternenflotte zum Sperrgebiet erklärt. Später (im Jahr 2267, also in der Zukunft von "Star Trek: Discovery") entführt Spock die USS Enterprise, um seinen inzwischen durch einen Unfall gelähmten Freund Pike auf diesen Planeten zu bringen (Star Trek: TOS – Staffel 1, Episoden 15 und 16).