Star Trek Discovery: Auf Kaminar ist nichts wie es scheint

Die Erzählweise von "Star Trek: Discovery" ist zu Old-School

Von der durchaus interessanten Staffel-übergreifenden Handlung abgesehen, bleibt "Star Trek: Discovery" einer ziemlich traditionellen Erzählweise treu. Das haben wir am Anfang dieser Staffel durchaus positiv gesehen, weil in der ersten Staffel vieles falsch gemacht wurde. Diese (inhaltlichen) Patzer werden nun konsequent ausgebügelt. Allerdings wird es wohl auf Dauer dem hohen Anspruch an moderne TV-Serien nicht gerecht, einfach nur abgeschlossene Episoden in zeitgemäßem Design zu erzählen. Eine Staffel-übergreifende Handlung gab es auch in "Star Trek: Deep Space Nine" schon. Das ist nichts Neues. Moderne TV-Serien basieren nicht nur auf zeitgemäßem Design und hochkarätiger Ausstattung, sondern auch und vor allem auf starken Charakteren und komplexen Plots mit mehreren Handlungssträngen und unterschiedlichen Schauplätzen. In diesem Bereich hat "Star Trek: Discovery" gegenüber anderen Science-Fiction-Serien wie " Battlestar Galactica" und "The Expanse" noch einiges aufzuholen.