"Star Trek: Discovery": Neuer Transgender-Charakter ist eine Trill

Kleines Plot Hole

Der erste Mensch, der einen Trill-Symbionten in sich trug, war William Riker in der "Star Trek: The Next Generation"-Episode "The Host" (deutscher Titel: "Odan, der Sonderbotschafter", Staffel 4, Episode 23). Allerdings nur kurzfristig. Riker wäre beinahe an dem Symbionten gestorben, weil sein menschlicher Körper den außerirdischen Organismus abgestoßen hat.

Außerdem wurde in dieser Episode erstmals in der Föderation bekannt, dass Trill überhaupt aus zwei verschiedenen Lebensformen bestehen. Davor hatten sie es geheim gehalten und sogar das Beamen verweigert, um zu verhindern, dass dabei die Symbionten in ihrem Körper entdeckt werden.

Es ist daher sehr verwunderlich, dass diese Tatsache offenbar für die Crew der USS Discovery keine Überraschung ist. Denn die Crew stammt aus einer Zeit, die rund 100 Jahre vor der genannten Episode liegt.