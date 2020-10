"Star Trek: Discovery": Zeitsprung macht aus dem Prequel ein Sequel

"Star Trek: Discovery" geht am kommenden Freitag bei Netflix in die dritte Staffel, die wir eigentlich schon zu Jahresbeginn erwartet hätten. Das spektakuläre Finale der zweiten Staffel hat aus der Prequel-Serie, die ursprünglich rund zehn Jahre vor der Originalserie "Raumschiff Enterprise" (oder "Star Trek: The Original Series", kurz TOS) spielte, eine Sequel-Serie gemacht. Denn im Staffelfinale springt die USS Discovery mit der gesamten Crew, inklusive Michael Burnham, aber wohlgemerkt ohne die aus TOS bekannten Charaktere Captain Pike und Mr. Spock, in die ferne Zukunft. Dieser Zeitsprung kommt einem Neustart des gesamten Serien-Settings in Staffel 3 gleich.