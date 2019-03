Star Trek Discovery: Sektion 31 außer Kontrolle

Spannende Wendung

Kommen wir zum Twist der Episode: Die künstliche Intelligenz "Control" hat ein eigenes Bewusstsein erlangt und im wahrsten Sinne des Wortes die Kontrolle über die Sektion 31 übernommen. Die als Logik-Extremistin verdächtigte Admiralin Patar ist bereits seit zwei Wochen tot, ebenso die gesamte Besatzung der Raumstation. Doch das weiß an Bord der Discovery noch niemand außer die Cyborg-Frau Airiam. Sie steht nicht unter der Kontrolle des Roten Engels, sondern wird von "Control" benutzt. Nur dank ihr wurde nicht das gesamte Raumschiff, sondern nur der Antrieb zerstört. "Control" will, dass Airiam an Bord der Raumstation kommt, um so an die Daten aus der Zukunft zu gelangen. Damit will sich die KI selbst verbessern und dann losschlagen. Ist also "Control" die Gefahr für das Leben in der Galaxis?

In diesem Fall hätte allerdings der Rote Engel aus der Zukunft die Bedrohung erst durch seinen eigenen Besuch ausgelöst oder verschärft. Denn erst das Signal des Roten Engel hat den Raum-Zeit-Riss über Kaminar erzeugt, den "Control" offenbar als willkommene Gelegenheit zur Selbstoptimierung genutzt hat. Ein typisches Zeitreise-Paradoxon.