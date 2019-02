Star Trek Discovery: Waghalsige Rettungsaktion mit Knalleffekt

Zahme und gar nicht geheime Sektion 31

Die zweite Überraschung dieser Episode ist nicht alleine die Rückkehr von Ash Tyler auf die USS Discovery. Vielmehr ist die Sektion 31 die eigentliche Überraschung. Denn in "Star Trek: Discovery" ist die Sektion 31 nicht so supergeheim, korrupt und skrupellos wie wir sie aus "Deep Space Nine" kennen. Dort war sie an keinerlei Regeln der Föderation gebunden und selbst bei höheren Offizieren unbekannt. In "Star Trek: Discovery" ist die Sektion 31 hingegen eher eine Art Geheimdienst der Föderation. Gerüchte von "schwarzen Abzeichen" und einem mysteriösen Geheimdienst sind selbst bei niederen Rängen bekannt. In dieser Episode stellt sich sogar heraus, dass es sich bei der Sektion 31 um eine ganz offizielle Einheit handelt, die durchaus der Jurisdiktion und den Regeln der Föderation unterliegt. Sogar ein Verbindungsoffizier wird auf die Discovery geschickt, nämlich Ash Tyler. Das ist nicht nur neu, sondern sogar ziemlich unlogisch. Wieso sollte eine mysteriöse geheime Organisation einen für die gesamte Crew sichtbaren offiziellen Vertreter an Bord schicken? Noch dazu in schwarzem, pseudo-coolem Leder-Outfit, damit es wirklich jeder merkt. Und dann noch dazu jemanden, der an Bord schon allen bekannt ist. Nicht wirklich gut durchdacht von den Serien-Autoren.

Aber gut, bei dieser Episode handelt es sich um die letzte Episode der beiden Showrunner Gretchen Berg und Aaron Harberts, die aufgrund ihrer Differenzen mit dem Autorenteam der Serie gefeuert wurden. Ab der nächsten Folge hat wieder Alex Kurtzman das Zepter bei "Star Trek: Discovery" in der Hand.

Außerdem befinden wir uns rund 100 Jahre vor "Deep Space Nine". Da passt es durchaus, dass Imperator Philippa Georgiou aus dem Spiegel-Universum nun Mitglied der Sektion 31 ist. Sie agiert auch schon so, als ob sie die Chefin wäre. Es ist daher durchaus vorstellbar, dass Georgiou den Geheimdienst zu der korrupten und skrupellosen Organisation macht, die wir in "Deep Space Nine" kennengelernt haben. Immerhin wird Michelle Yeoh als Georgiou dafür eine eigene Spin-Off-Serie bekommen. Schwierig ist lediglich die Frage zu beantworten, wie die Sektion 31 in Vergessenheit geraten soll?