Star Trek Discovery: Zeitkristalle und die Tücken der Logik

Captain Pike und der Zahn der Zeit

Wie wir inzwischen wissen, hat Burnhams Mutter den Zeitreiseanzug des Roten Engels mit Hilfe eines Zeitkristalls entwickelt, der den Klingonen gestohlen wurde. Die Absurdität eines Zeitkristalls in einer Science-Fiction-Serie wie "Star Trek", die eben keine Fantasy-Serie ist, sondern versucht die fantastischen Elemente einigermaßen auf ein plausibles wissenschaftliches Fundament zu stellen, lassen wir einfach einmal links liegen.

Wohl nicht ganz zufällig erscheint das vierte Signalen über dem Planeten Boreth. Dort befindet sich genau jenes klingonische Kloster, in das das Ash Tyler (alias Voq) seinen namenlosen Sohn mit L’Rell in der dritten Episode "Lichtpunkt" in Sicherheit gebracht hat. Diesmal erfahren wir, dass sich auf dem Planeten Boreth auch eine Zeitkristall-Mine befindet. Inzwischen wurde der Abbau der Zeitkristalle eingestellt. Die Mönche des Klosters beschützen die gefährlichen Kristalle vor Missbrauch. Nicht einmal L’Rell, die Kanzlerin des Klingonischen Imperiums, hat dort viel zu sagen. Aber sie schafft es, eine Audienz bei den Mönchen zu bekommen. Da sich Ash und L’Rell sofort über ihren Sohn in die Haare geraten, entscheidet Captain Pike, dass er selbst das Kloster besucht. Er will von den Mönchen einen Zeitkristall, um damit die künstliche Intelligenz "Control" aufzuhalten und Burnhams Mutter zu retten.

So weit so gut.

Auf dem Planeten erwartet Pike ein mysteriöses Szenario. Der Führer des Ordens warnt Pike: Wenn er einen Zeitkristall mitnehmen will, muss er sich seinem Schicksal stellen. Das schreckt einen Mann wie Captain Pike natürlich nicht ab. In einem Horrorszenario sieht er seine Zukunft, die Trekkies schon längst bekannt ist. Trotzdem nimmt er den Stein an sich und kehrt auf die USS Discovery zurück.