Star Trek Discovery: Zeitreise und andere paradoxe Verwirrungen

Noch einmal mit sehr viel Gefühl

Lassen wir die Verwirrungen des Plots hinter uns und widmen wir uns den Charakteren. Und was macht Charaktere aus? Freude, Leid, zwischenmenschliche Beziehungen. Mit einem Wort: Emotionen! Genau damit spart diese Episode nicht.

Wir steigen mit einer theatralischen Bestattungszeremonie mit allen (paramilitärischen) Ehrungen der Sternenflotten ein. Der Tod von Airiam war wirklich bewegend, auch wenn ihre gesamte Geschichte innerhalb einer Episode aus dem Hut gezaubert wurde. Aber diese kitschige Zeremonie für das verstorbene Crew-Mitglied ist völlig überzogen.

Unweigerlich kommt die Frage auf: Haben eigentlich all die Statisten früherer "Star Trek"-Serien, die bei Außeneinsätzen immer einem vorhersehbaren Tod geweiht waren, auch so ein imposantes Begräbnis erhalten? In der ersten Staffel von "Star Trek: Discovery" war nichts davon zu sehen als die Sicherheitschefin der USS Discovery starb. Na gut, da war ja noch der eisige Captain Lorca am Ruder. Aber auch als gleich in der ersten Episode der zweiten Staffel der arrogante Wissenschaftsoffizier starb, den Captain Pike von der USS Enterprise mitbrachte, war nichts von einer Bestattungszeremonie zu bemerken. Damals hätten wir uns sogar ein wenig mehr Anteilnahme erwartet. Und dann auch noch das Trauerlied von Saru. Way too much!