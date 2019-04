Star Trek Discovery: Zurück in die Zukunft

Vom Prequel zum Sequel?

Kommen wir nach diesen geringfügigen Abschweifungen zur Handlung der finalen Episode: Die USS Discovery soll in die Zukunft geschickt werden, um die dort (offenbar unlöschbar) gespeicherten Daten vor dem Zugriff der bösen KI "Control" in Sicherheit zu bringen. Diese rückt in Form einer ganzen Flotte von Raumschiffen an. Es entbrennt ein Action-reicher Kampf, der den Großteil der Episode einnimmt. Die USS Enterprise deckt die USS Discovery, bis Burnham mit dem nachgebauten Zeitreise-Anzug ihrer Mutter ein Wurmloch in die Zukunft öffnet. Das geht freilich nicht so einfach, was das Action-Spektakel noch extra verlängert. Burnham muss zuerst noch die fünf Signale in die Vergangenheit schicken, erst dann kann sie mit dem Anzug die Zukunft anpeilen.

Dass sie es schafft, war von Anfang an klar. Sie öffnet das Wurmloch und reist 950 Jahre in die Zukunft. Die USS Discovery folgt ihr mit der gesamten Crew, darunter Saru (wohl der künftige Captain), Tilly, Stamets, Dr. Culber, Reno, Joann Owosekun, Keyla Detmer, R. A. Bryce, Gen Rhys und auch Georgiou. Die Ankunft in der Zukunft und im Beta-Quadranten wird durch das siebente Signal bestätigt. So hat es Burnham mit Spock vereinbart. Somit wird also auch die Spin-Off-Serie mit Georgiou in der Hauptrolle in der Zukunft spielen.