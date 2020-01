7 spoilerfreie Trekkie-Facts zum Serienstart von "Star Trek: Picard"

1. Was verbindet Jean-Luc Picard mit dem Androiden Data?

Jean-Luc Picard kennen Trekkies aus den sieben Staffeln von "Star Trek: The Next Generation" (1987 bis 1994) und den vier Kinofilmen "Treffen der Generationen" (1994), "Der erste Kontakt" (1996), "Der Aufstand" (1998) und "Nemesis" (2002). Davon abgesehen hatte er auch einige wenige Cameo-Auftritte in anderen "Star Trek"-Serien, unter anderem (als Standbild) in der erst kürzlich veröffentlichten "Short Treks"-Episode "Children of Mars". Diese kann als Teaser der neuen Serie betrachtet werden. Im Mittelpunkt steht ein bisher unbekanntes Ereignis im "Star Trek"-Kanon, das für die Handlung von "Star Trek: Picard" entscheidend ist. Aber auch dieses Ereignis wollen wir hier (noch) nicht spoilern. Mehr dazu weiter unten.

Wichtig für den perfekten Einstieg in die neue Serie ist, sich an die enge Beziehung zwischen Picard und dem Androiden Data ( Brent Spiner) zu erinnern: Picard war nicht nur der Captain von Lt. Commander Data auf der USS Enterprise, sondern auch sein Mentor und Freund. Er hat den Androiden bei der Durchsetzung seiner Rechte als künstliche Person ("Wem gehört Data?", Staffel 2, Episode 9, "Datas Nachkomme", Staffel 3, Episode 16 – zu sehen bei Netflix) ebenso unterstützt wie bei der Entwicklung seiner emotionalen Fähigkeiten ("Star Trek: Das Treffen der Generationen"). Und schließlich hat sich Data in "Star Trek: Nemesis" für Picard und die Crew der USS Enterprise geopfert.