"Star Trek: Picard": Die Rückkehr des Trekkie-Idealismus

Das Finale der ersten Staffel von "Star Trek: Picard" beginnt mit der Doppelfolge "Et in Arcadia Ego, Teil 1". Der Titel passt gut zur aufklärerischen Tradition der Sci-Fi-Serie, die schon immer Referenzen aus Kunst und Kultur in die Handlung eingebaut hat. Es ist eine lateinische Redewendung und bezieht sich wohl auch auf ein gleichnamiges Gemälde von Nicolas Poussin. Im Wesentlichen ist darin ein Bezug auf die Unvermeidlichkeit des Todes versteckt. Tatsächlich spitzt sich der Showdown zu einer Entscheidung über Leben oder Tod für Soji und ihresgleichen zu. Für Fans der alten "The Next Generation"-Serie hält diese Episode einige Déjà-vus bereit. Die nicht gerade überraschende Wendung ist zwar kein Meilenstein der Originalität, sorgt dafür aber für "Star Trek"-Nostalgie auf höchstem Niveau.

Aber bevor wir in die finale Doppelfolge starten: SPOILER-ALARM! Wer die neue Episode von "Star Trek: Picard" noch nicht gesehen hat, sollte an dieser Stelle unverzüglich die Schutzschilde hochfahren.