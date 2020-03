"Star Trek: Picard": Die Teile des Puzzles fügen sich zusammen

Die Mahnung

Gleich zu Beginn erfahren wir in einem Rückblick mehr über den mysteriösen Geheimbund Zhat Vash. Die Extremistengruppe geht offenbar auf die Botschaft einer lange untergegangenen Alien-Zivilisation zurück, die offenbar durch Künstliche Intelligenz vernichtet wurde. Dazu haben diese rätselhaften Aliens vor 200.000 bis 300.000 Jahren ein astronomisches Mahnmal gebaut: ein künstliches Acht-Sterne-System, in dessen Mitte sich der Planet Aia befindet. Die Romulaner haben auf diesem verwüsteten Planeten offenbar erstmals die Botschaft des untergegangenen Alien-Volkes, genannt "Die Mahnung", gefunden. Daraus ist schließlich der Geheimbund der Zhat Vash entstanden, dessen Mission es ist, die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) mit allen Mitteln zu verhindern.

Vor 14 Jahren, also kurz vor der Androiden-Attacke auf den Mars, hat Commodore Oh (Tamlyn Tomita) auf dem Planeten Aia einer Gruppe von Romulanerinnen die "Mahnung" gezeigt. Dieses Erlebnis überlebten nur zwei Teilnehmerinnen: Narissa (Peyton List) und ihre Tante Ramdha (Rebecca Wisocky), die jedoch den Verstand verliert. Alle anderen treibt die Alien-Botschaft vom Untergang der Zivilisation in den Selbstmord.

Es ist diese "Mahnung", die Oh via Gedankenverschmelzung auch Agnes Jurati (Alison Pill) gezeigt hat. Es könnte somit durchaus sein, dass dadurch ein vorübergehender Zustand der Unzurechnungsfähigkeit bei Jurati ausgelöst wurde, was ihre Handlungen im Rückblick nachvollziehbar macht.

Rund um "Die Mahnung" gibt es aus unserer Sicht einige interessante Details und Unstimmigkeiten: Zunächst einmal scheinen die Zhat Vash ein von Frauen dominierter Geheimbund zu sein, zumindest in den obersten Führungsrängen. Commodore Oh ist übrigens halb Vulkanierin, halb Romulanerin. Sie wurde schon vor vielen Jahren in die Sternenflotte eingeschleust und hat es tatsächlich bis zur obersten Sicherheitschefin geschafft. Die Androiden-Attacke auf den Mars wurde vom Zhat Vash geplant, soviel ist inzwischen gewiss.

"Die Mahnung" scheint die Mehrheit der Empfänger in den Wahnsinn zu treiben. Man sollte meinen, dass dies für eine Warnung kontraproduktiv ist. Aber die Überlebenden werden zu bedingungslosen Kämpfern gegen jede Form von Künstlicher Intelligenz. Wenn das Ziel also nicht die Warnung, sondern vielmehr die Rekrutierung von Extremisten ist, macht "Die Mahnung" durchaus Sinn.

Ziemlich unlogisch ist hingegen, dass eine Zivilisation, die vor der Vernichtung steht, noch die Zeit findet, acht Sonnen an eine Stelle zu schleppen und ein gigantisches Sternensystem als Mahnmal zu schaffen. So ein gigantomanisches Projekt setzt auch eine hochentwickelte Zivilisation nicht von heute auf morgen um. Ein Mahnmal wie das Acht-Sterne-System klingt auf den ersten Blick irgendwie episch, aber bei genauer Betrachtung ist es ziemlich absurd. Auch die Tatsache, dass ein so auffälliges Sternensystem noch nicht entdeckt wurde, ist mehr als verwunderlich. Aber das könnte man vielleicht noch durch Maßnahmen der Romulaner erklären.

Auch beim zeitlichen Ablauf der Handlung gibt es Unstimmigkeiten: Wenn Ramdha vor 14 Jahren auf Aia den Verstand verloren hat, wie kann sie dann auf dem letzten Schiff gewesen sein, dass der Borg-Kubus assimiliert hat? Denn der Kubus ist bereits seit 5843 Tagen, also 16 Jahren, im Besitz der Romulaner. Narissa sagt, dass die "schiere Macht der Verzweiflung" der geistig verwirrten Ramdha den Kubus aus dem Kollektiv gelöst hat. Aber dann müsste sie schon zwei Jahre früher von der "Mahnung" in diesen Zustand versetzt worden sein.

Und was hat es mit der Tatsache auf sich, dass Ramdha die Tante von Narissa und Narek ist?