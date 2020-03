"Star Trek: Picard": Zusammentreffen auf dem Borg-Kubus

Picard und seine Charakterentwicklung

Diese spannende Episode treibt die Handlung ganz entscheidend voran. Der Plot ist aber nicht die einzige spannende Entwicklung. Wir finden vor allem die charakterliche Darstellung von Jean-Luc Picard interessant. Denn die früher oft idealisierte und moralisch integre Figur offenbart in "Star Trek: Picard" einige Schattenseiten. Schon in vorhergehenden Episoden hat sich herausgestellt, dass Picard in seinem persönlichen Umfeld nicht immer nach seinen hohen moralischen Standards gehandelt hat. Raffi und Elnor sind nur zwei Beispiele dafür.

In dieser Episode wirkt Picard mehrmals wie ein selbstsüchtiger Ignorant, der nur wahrnimmt, was in seiner eigenen Welt relevant ist. Er erkennt weder die zwiespältige Situation von Dr. Jurati nach der (unerkannt gebliebenen) Ermordung von Maddox, noch die emotionalen Leiden von Raffi. Sehr anschaulich wird dieser Mangel an Empathie als er Raffi applaudiert, nachdem sie für ihn Diplomatenstatus erreicht hat, aber dafür eine weitere Freundin geopfert hat. Picard zeigt keinerlei Empathie für seine Untergebenen. Er agiert wie ein selbstgefälliger Aristokrat, der sein gesamtes soziales Umfeld seinen moralisch hochstehenden Zielen unterordnet.

Diese Charakterentwicklung finden wir im Gegensatz zu vielen Trekkies, die darin nicht den Charakter aus "The Next Generation" erkennen wollen, durchaus gelungen. Abgesehen davon, dass Picard diese Eigenschaften (zumindest in Ansätzen) auch in der Vergangenheit schon gezeigt hat, macht diese Entwicklung den Charakter erst so richtig spannend. Denn ist es nicht oft so, dass historische Figuren der Geschichte, mitunter als Helden bezeichnet, sich im Rückblick im persönlichen Bereich als nicht ganz so moralisch unbefleckt erwiesen haben? Zudem eröffnet diese Erzählung erst die Möglchkeit für eine Wandlung: Wird ihn seine Reise zu einer persönlichen Erkenntnis führen? Wird er sich letztendlich sogar für die höheren Werte opfern, die er selbst nicht immer gelebt hat?