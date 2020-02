"Star Trek: Picard": Trekkie-Nostalgie und die Enttäuschungen von Freecloud

Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) und seine Crew kommen mit der "La Sirena", dem Raumschiff von Rios, endlich auf dem Planeten Freecloud an. Mit dabei ist auch die am Ende der letzten Folge an Bord gekommene Seven of Nine (Jeri Ryan). In der fünften Episode mit dem Titel "Keine Gnade" (OT: "Stardust City Rag") erfahren wir einige interessante Details aus der Vergangenheit von Seven und Raffi Musiker (Michelle Hurd). Auch die neue "Star Trek"-Welt wird eindrucksvoll weiter ausgebaut. Der Cliffhanger am Schluss der Episode kommt zwar nicht vollkommen überraschend, ist aber dann doch ziemlich schockierend.

Während sich "Star Trek: Picard" bisher recht viel Zeit gelassen hat, gibt die fünfte Folge plötzlich Vollgas. Damit ist aber nicht gemeint, dass viel passiert. Im Gegenteil: Die recht simple Handlung wird diesmal sehr hastig vorangetrieben, weshalb "Keine Gnade" sich ein wenig nach Filler-Episode anfühlt. Das macht diesmal dank des gelungenen World-Buildings mit zahlreichen Easter Eggs und dem spannenden Cliffhanger nichts, sollte aber bei einer guten Serie nicht zur Gewohnheit werden.

Bevor wir auf Freecloud landen: SPOILER-ALARM! Wer die fünfte Episode "Keine Gnade" von "Star Trek: Picard" noch nicht gesehen hat, sollte an dieser Stelle lieber ein anderes Ziel ansteuern.