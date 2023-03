"Star Trek: Starfleet Academy": Neue "Star Trek"-Serie kommt!

Neben "Star Wars" und dem MCU hat "Star Trek" eines der größten Universen überhaupt zu bieten. Gerade auf den heimischen Bildschirmen ist das Franchise in Form von Fernsehserien stark vertreten. So gibt es beinahe ein Dutzend Serien, die mit "Star Trek" verbunden sind. Dabei nimmt der Erfolg und die Beliebtheit der Weltall-Geschichten noch lange nicht ab.

Obwohl es bereits so viele Erzählungen aus dem "Star Trek"-Universum gibt, ist dessen Stoff noch lange nicht auserzählt, wie die Bestellung von "Star Trek: Starfleet Academy" beweist. Man mag es kaum glauben, aber die Akademie stand bisher noch in keinem Film und keiner Serie genauer im Fokus, wohl aber in Comics und Romanen. Genügend Vorlagen sind also vorhanden. Laut "Screencrush" soll der Stoff nun als Serie umgesetzt werden.