"Star Wars"-Film von Feige

Auch Marvel-Chef Kevin Feige wolle einen noch unbetitelten "Star Wars"-Film produzieren und Drehbuchautor Michael Waldron ("Loki", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness") hatte sich offenbar bereits an die Arbeit gemacht. Auch diese Pläne wurde laut "Variety" eingestellt. Stattdessen arbeitet Waldron nun an dem Skript für das MCU-Riesenprojekt "Avengers: Secret Wars".

Ob der "Star Wars"-Film vielleicht nur auf Eis gelegt wurde und zu einem späteren Zeitpunkt doch seine Verwirklichung erleben wird, bleibt dahingestellt. Da es sich um ein eigenständiges Werk und kein Sequel oder Prequel handeln soll, besteht vermutlich kein Zeitdruck.



"Star Wars"-Fans können sich derzeit zumindest über Folgen der dritte Staffel von "The Mandalorian" freuen, die auf Disney+ seit 1. März im Wochentakt erscheinen.