Die Show startet am 17. Juli 2025 auf Paramount+ gleich mit einer Doppelfolge. Danach ist immer donnerstags je eine weitere Episode zu sehen, wodurch sich folgender Episodenfahrplan ergibt:

17. Juli: Folge 1 (Hegemony II) + Folge 2 (Wedding Bell Blues )

24. Juli: Folge 3 (Shuttle to Kenfori)

31. Juli: Folge 4 (A Space Adventure Hour)

7. August: Folge 5 (Through the Lens of Time)

14. August: Folge 6 (The Sehlat Who Ate Its Tail)

21. August: Folge 7 (What is Starfleet?)

28. August: Folge 8 (Four-and-a-Half Vulcans)

4. September: Folge 9 (Terrarium)