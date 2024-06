Die Original Live-Action Serie "Star Wars: The Acolyte" von Lucasfilm feiert soeben ihre Österreich-Premiere bei Disney+ . Darin trifft ein angesehener Jedi-Meister (Lee Jung-jae) bei der Untersuchung einer schockierenden Verbrechensserie auf eine gefährliche Kriegerin aus seiner Vergangenheit (Amandla Stenberg). Als weitere Hinweise ans Licht kommen, begeben sie sich auf einen dunklen Pfad, wo bösartige Kräfte zeigen, dass nicht alles so ist, wie es scheint..

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Es ging am 5. Juni los mit einer Doppelfolge. Doch das war nur eine einmalige Aktion, um den Serienauftakt zu feiern. Danach erwarten uns jeweils am Mittwoch je eine weitere neue Episode. Dadurch ergibt sich dieser Veröffentlichungstakt für "Star Wars: THe Acolyte":

5. Juni: Episode 1 + 2

12. Juni: Episode 3

19. Juni: Episode 4

26. Juni: Episode 5

3. Juli: Episode 6

10. Juli: Episode 7

17. Juli: Episode 8 (Finale)

Wir müssen uns also noch bis 17. Juli gedulden, bevor wir das Finale sehen können.