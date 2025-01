"Ahsoka" hat einen Ersatz für den verstorbenen Ray Stevenson (1964-2023) gefunden. Rory McCann (55) wird in der zweiten Staffel der "Star Wars"-Serie die Rolle des Ex-Jedi Baylan Skoll übernehmen. Das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" bestätigte entsprechende Gerüchte . Ray Stevenson war am 21. Mai 2023 überraschend bei Dreharbeiten in Italien gestorben. Er wurde nur 58 Jahre alt. Den Start von "Ahsoka" durfte er nicht mehr miterleben, die Serie feierte im August 2023 bei Disney+ ihre Premiere.

Rory McCann: Daher kennt man den neuen "Ahsoka"-Riesen

Rory McCann ist für Serienfans alles andere als ein Unbekannter. In "Game of Thrones" spielte er Sandor Clegane. Der auch "Bluthund" genannte Schurke war einer der größten Fanlieblinge der Fantasy-Hitserie.

Aufgrund seiner Physis verkörpert Rory McCann oft grobschlächtige Figuren. So spielte er in "Jumanji: The Next Level" (2019) eine Rolle namens "Jürgen der Brutale". Im Kino war er zuletzt in "Gladiator II" zu sehen.

Ray Stevenson und Rory McCann waren laut dem Hollywood-Insider Jeff Sneider privat gut befreundet. Stevensons Witwe soll der Casting-Entscheidung ihren Segen gegeben haben. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Ahsoka" sollen Gerüchten zufolge im April 2025 beginnen.