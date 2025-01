Diego Luna (44) als Cassian Andor und seine Abenteuer werden erneut in Serienform auf den Bildschirm kommen. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Andor" begannen im November 2022, kurz nachdem die erste Staffel auf Disney+ zu Ende ging. Die zwölf neuen Folgen der Vorgeschichte des Kinofilms "Rogue One: A Star Wars Story" sollen im April 2025 erscheinen.

"The Mandalorian & Grogu"

Fans von "Baby Yoda" alias Grogu freuen sich bereits auf den angekündigten Kinofilm des neuen "Star Wars"-Lieblings. Das Spin-off zur Serie "The Mandalorian" lässt aber noch auf sich warten. Der Film mit dem Titel "The Mandalorian & Grogu" wird von Jon Favreau (58), dem Mitschöpfer von "The Mandalorian", inszeniert werden und ist für den Mai 2026 angekündigt. Voraussichtlich wird der Kinofilm statt der vierten Staffel von "The Mandalorian" laufen.