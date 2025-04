"Star Wars: Andor"-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann ist Finale?

Das Warten hat ein Ende: Staffel 2 der spannenden "Star Wars"-Serie "Andor" spielt in einer Zeit, in der ein Krieg immer näher rückt und Hauptfigur Cassian eine zentrale Rolle in der Rebellenallianz einnimmt. Voll von politischen Intrigen, Gefahren, Spannungen und großen Herausforderungen ist die Serie zugleich ein Prequel zum Film "Rogue One: A Star Wars Story", in dem es um eine heldenhafte Rebellengruppe geht, die die Pläne für die Massenvernichtungswaffe des Imperiums stiehlt. Doch wann kann man die neuen Folgen auf Disney+ sehen und wie lange müssen wir auf das Finale warten?