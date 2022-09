Eine Serie der Rebellion

"Andor" beschäftigt sich also voll und ganz mit dem Thema der Rebellion in einer Welt, die ganz im Zeichen des Umbruchs steht. Gilroy möchte, so zitiert ihn "Rolling Stone", "die Ausbildung und Evolution eines Revolutionärs" zeigen. "Andor" ist also eine Origin-Geschichte seiner Titelfigur. Neben dieser Entwicklung geht es jedoch in einem weiteren Sinne auch um das Entstehen der Rebellion, die später in den Filmen "Episode IV-VI" aus den Jahren 1977-1983 das böse Imperium um den Imperator und Darth Vader zu Fall bringt.

Der Wüstenplanet Tatooine sowie die ikonischen Jedi-Ritter tauchen in der Serie vorerst aber nicht auf. "Wenn man darüber nachdenkt, kennen die meisten Wesen in der Galaxis die Jedi nicht und haben nie ein Lichtschwert gesehen", so Gilroy. Auf "diesem Thema und der royalen 'Star Wars'-Familie" sei "schon eine lange Zeit herumgekaut worden". "Andor" möchte hier ganz neue Wege beschreiten – und bringt so frischen Wind ins weitverzweigte Serien- und Filmuniversum.

"Andor" ist mit wöchentlich neuen Folgen seit 21. September auf Disney+ zu sehen.