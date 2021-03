"Star Wars": Fan-Theorie zu Disney-Serie "Obi-Wan Kenobi"

Als Ben Kenobi in "Star Wars: Eine neue Hoffnung“ starb, war er der letzte Jedi-Ritter mit dem Namen Kenobi. Neue Gerüchte um die Besetzung der kommenden Disney+ Serie "Obi-Wan Kenobi“ lassen jedoch viel Spielraum für Interpretationen. Auch wenn die folgende Theorie sehr spekulativ ist und nur auf Mutmaßungen basiert, ist sie hilfreich, um mögliche Handlungsstränge in der geplanten Serie zu erahnen.

Laut "Deadline" wird "Game of Thrones"-Darstellerin Indira Varma als heiße Kandidatin für eine Rolle in "Obi-Wan Kenobi“ gehandelt. Disney und Lucasfilm haben ihre Besetzung zwar nicht bestätigt, doch das haben sie auch bei Rosario Dawson nicht getan, die schlussendlich für Ahsoka besetzt wurde. Varma würde sehr gut ins "Star Wars"-Universum passen und auch wenn man noch nicht genau weiß, welche Figur sie spielen wird, könnte es sein, dass sie in die Rolle von Satine Kryze schlüpft.