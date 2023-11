Die Dokumentation über das "Star Wars Holiday Special" von 1978 erscheint am 5. Dezember. Das berichtet unter anderem "Variety". "A Disturbance in the Force" (dt: "Eine Störung der Macht") soll auf eine humorvolle Art und Weise über die Hintergründe zu der berühmt-berüchtigten TV-Sendung aufklären, wie der Trailer zeigt.

Die von Adam F. Goldberg (47) produzierte Doku feierte in diesem Jahr auf dem SXSW Film & TV Festival in Austin, Texas, Premiere. Sie wird in ausgewählten Kinos in den USA, Großbritannien und Australien zu sehen sowie als Blue-ray Film und online erhältlich sein. Auf welchen Plattformen im Netz die Doku konkret abrufbar sein wird, ist noch nicht bekannt.