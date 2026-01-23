Der einstige Sith Darth Maul kann seinen Machthunger nicht unterdrücken und will die Herrschaft über das Star Wars-Universum an sich reißen. Mit der Animationsserie "Star Wars: Maul - Shadow Lord" schlägt Disney+ somit ein neues Kapitel in der Sternen-Saga auf. Hier ist der erste Trailer dazu:

Worum geht es in "Star Wars: Maul - Shadow Lord"? Das spannende Abenteuer spielt nach den Ereignissen von "Star Wars: The Clone Wars" und handelt von Maul, der den Plan verfolgt, sein kriminelles Syndikat auf einem vom Imperium unberührten Planeten wieder aufzubauen. Dort begegnet er einem desillusionierten jungen Jedi Padawan, der sein ersehnter Lehrling sein könnte, um ihm bei seinem unerbittlichen Streben nach Rache zu unterstützen.

Wann ist "Star Wars: Maul - Shadow Lord" zu sehen? Die Animationsserie startet am 6. April 2026 exklusiv auf Disney+ und wird wöchentlich in zwei Episoden zu sehen sein. Die finalen zwei Folgen werden am ultimativen "Star Wars"-Feiertag, dem 4. Mai, zum Streamen zur Verfügung stehen.