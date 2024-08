So eben hat die erste Staffel der "Star Wars"-Serie "The Acolyte" ihr Finale gefeiert - schon erwarten uns neue Nachrichten aus der weit, weit entfernten Galaxis. Auf dem offiziellen X-Account des "Star Wars"-Franchises wurden die ersten Fotos zur Serie "Skeleton Crew" veröffentlicht. Mehr noch: Auch der Starttermin wurde im Zuge dessen enthüllt - ab dem 3. Dezember dieses Jahres wird die "Skeleton Crew" bei Streamingdienst Disney+ landen - oder besser gesagt abheben.

Die Hauptrolle übernimmt Schauspieler Jude Law (51), er verkörpert den ebenso charmanten wie Macht-begabten Weltraum-Abenteurer Jod Na Nawood. Seine titelgebende "Notbesatzung" (dafür steht der englische Ausdruck "Skeleton Crew") besteht derweil aus vier Kindern unterschiedlicher Herkunft, wie auch die veröffentlichten Bilder zeigen. Besonders den kleinen blauen Weltraum-Elefanten auf den Fotos dürften alle Fans von Grogu alias "Baby-Yoda" aus der Serie "The Mandalorian" umgehend ins Herz schließen - so auch die Merchandise-Abteilung bei Disney.

Wann spielt "Skeleton Crew"?

Zu den weiteren Stars von "Skeleton Crew" zählen "The Banshees of Inisherin"-Schauspielern Kerry Condon (41) und auch Jaleel White (47) wurde bereits verkündet - deutschen Sitcom-Fans wohl noch immer besser unter seinem Rollennamen Steve Urkel aus "Alle unter einem Dach" bekannt. Wer die Serie auf Englisch schaut, bekommt zudem "Shaun of the Dead"-Komiker Nick Frost (52) auf die Ohren. Er leiht dem für "Star Wars"-Formaten obligatorischen Frechdachs-Droiden SM 33 seine Stimme.

Die erste Staffel von "Skeleton Crew" wird acht Episoden umfassen. Zeitlich trägt sich die Serie nach dem Fall des Imperiums zu, also nach dem Abschluss der Original-Trilogie "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Für die Serie zeichnen Jon Watts und Christopher Ford verantwortlich, die schon am Superheldenfilm "Spider-Man: Homecoming" als Regie- und Drehbuch-Gespann zusammengearbeitet haben.