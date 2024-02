Dem allgemeinen Gefühl nach zu urteilen, scheint "Star Wars" seine beste Zeit schon längst hinter sich gelassen zu haben. Die letzten Staffeln vieler Serien, allen voran von "The Mandalorian" enttäuschte, und über die jüngeren Abenteuer auf der Leinwand breiten Fans sowieso lieber den Mantel des Schweigens aus. Disney habe "Star Wars" zerstört, so der Konsens in der Community. Reichlich Galaxis ist zwar noch da, viel Galaktisches aber nicht mehr.

Trotzdem dreht sich das "Star Wars"-Karussell munter weiter und die Zukunft des Franchise scheint rosig zu sein – geht man zumindest nach der Menge an geplanten Filmen und Serien, die in den kommenden Jahren veröffentlicht werden. Viele von ihnen sind schon lange bekannt, manche haben erst vor kurzem für Furore gesorgt. Sehr stark setzt Disney nach wie vor auf seinen Streamingservice und "Star Wars"-Serien, die eben dort erscheinen sollen. Aber auch eine neue Kino-Trilogie soll kommen. Man darf also weiter gespannt sein ...

Hier ein Überblick über alle "Star Wars"-Filme und -Serien, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen: