Das "Star Wars"-Universum erhält im Dezember Zuwachs bei Disney+ . In der unterhaltsamen und spannenden Live-Action-Serie "Star Wars: Skeleton Crew" spielt Jude Law in der Hauptrolle einen mysteriösen Charakter namens Jod, dessen wahre Motive geheimnisumwoben sind. Der Trailer gewährt erste Einblicke:

Vier Kinder auf unfreiwilliger Abenteuer-Tour durch die Galaxis

"Star Wars: Skeleton Crew" erzählt die Geschichte von vier Kindern, die sich auf die Suche nach ihrem Heimatplaneten machen, nachdem sie sich in der Galaxis verirrt haben. Bei diesem unvergesslichen Abenteuer stoßen sie auf seltsame Aliens und gefährliche Orte.

In der Serie sind neben Jude Law auch Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon und Nick Frost in den Hauptrollen zu sehen. Regie führen Jon Watts, David Lowery, die Daniels (also Daniel Kwan und Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard und Lee Isaac Chung.