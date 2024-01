Star-Wars-Skript von Harrison Ford wird versteigert

Frühere Vermieter von Harrison Ford versteigern Skript

Ford hatte das Skript und andere Dokumente den Angaben zufolge in einer während der Dreharbeiten angemieteten Wohnung in London zurückgelassen. Nun wollen seine früheren Vermieter sie beim Auktionshaus Excalibur Auctions in Kings Langley nahe London versteigern lassen. Die Auktion findet demnach am 17. Februar statt.