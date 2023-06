Die 5 besten Filme mit "Indiana Jones"-Star Harrison Ford:

Der Archäologieprofessor Indiana Jones (Harrison Ford) erhält den Auftrag, in Ägypten die verschollene Bundeslade des Alten Testaments zu suchen, ehe die Nazis sie in ihren Besitz bringen können. Gemeinsam mit seiner Freundin Marion findet er die Lade, verliert sie allerdings an die Deutschen und seinen Erzrivalen, den skrupellosen Archäologen Belloq, doch die magische Kraft kehrt sich gegen jene, die sie missbrauchen wollen. Als die Nazis die Lade öffnen, lodert ein apokalyptisches Feuer auf.

Was wäre so eine Liste ohne Harrison Ford als Indiana Jones in seinem ersten Abenteuer? Hier legte Steven Spielberg den Grundstein für eine 40 Jahre umspannende Filmreihe, die weltweit für Begeisterung sorgt.

"Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes" ist auf Disney+, Amazon Prime Video und Sky verfügbar. Hier geht's direkt zu "Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes" !