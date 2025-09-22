Die Fans müssen sich noch bis kommendes Jahr gedulden, doch jetzt gibt es einen Vorgeschmack auf "Star Wars: The Mandalorian & Grogu". Ein erster Trailer zum Kinofilm wurde jetzt von Disney und Lucasfilm veröffentlicht, der Rückkehrer wie Neuzugänge zeigt.

Sigourney Weaver als Kampfpilotin Es gibt ein Wiedersehen mit dem Kopfgeldjäger Din Djarin und dem heimlichen Star der Serienvorlage: Baby Yoda alias Grogu. Pedro Pascal (50) spielt wie in der Disney+-Flaggschiffserie die Hauptfigur. Neben ihm ist Sigourney Weaver (75) als Kampfpilotin Colonel Ward als Neuzugang im "Mandalorian"-Kosmos dabei. Din-Djarin-Darsteller Pedro Pascal zeigte sich bereits im April begeistert über die Zusammenarbeit mit Sigourney Weaver. In einem Interview mit "Extra" schwärmte der 50-Jährige von seiner Schauspielkollegin als "Ikone" und "einer der größten Filmstars meiner Generation". Der Film verspreche "eines der großartigsten Abenteuer im Kanon des gesamten Kinos" zu werden.

Die Neuzugänge In der offiziellen Ankündigung heißt es zum Inhalt des Films: "Das Dunkle Imperium ist gefallen und die imperialen Kriegsherren sind weiterhin über die Galaxis verstreut." Während die Neue Republik daran arbeite, alles zu schützen, wofür die Rebellion gekämpft habe, "sichern sie sich die Unterstützung des legendären mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin und seines jungen Lehrlings Grogu". Neben Weaver wartet der Kinofilm mit weiteren hochkarätigen Neuzugängen auf: Jeremy Allen White (34), bekannt aus "The Bear", überrascht in der ungewöhnlichen Rolle als Rotta the Hutt - Sohn des legendären Gangsterbosses Jabba. Jonny Coyne (67) komplettiert die Besetzung als imperialer Kriegsherr. Der actiongeladene Trailer gewährt vor allem Einblicke in spektakuläre Kampfsequenzen. Regisseur Jon Favreau (58), der bereits die Serie erschuf, führt auch beim Kinofilm die Regie und zeichnet gemeinsam mit Dave Filoni (51) für das Drehbuch verantwortlich. Der Kinostart von "Star Wars: The Mandalorian & Grogu" ist in Österreich und Deutschland für den 20. Mai 2026 geplant.