"The Mandalorian": Drehbücher für Staffel 4 bereits fertig

"The Mandalorian": Darum geht es in Staffel 3

Im Trailer sind die beiden Hauptfiguren wieder Seite an Seite zu sehen: Der von Pedro Pascal (47) verkörperte Titelheld und Publikumsliebling Grogu alias Baby Yoda. Am Ende der zweiten Staffel war der Kopfgeldjäger von seinem Ziehsohn getrennt, eine Wiedervereinigung gab es nur in der Ablegerserie "Das Buch von Boba Fett".

Der Mandalorianer steuert in der neuen Staffel seinen Heimatplaneten an. Dort will er sich rehabilitieren. In der zweiten Staffel war er in Ungnade gefallen, da er seinen Helm in der Gegenwart von Fremden abgelegt hatte.

Staffel 3 von "The Mandalorian" startet am 1. März 2023 bei Disney+.